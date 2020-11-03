Бангкок, , 13:31 — REGNUM За период с августа по октябрь 2020 года в Таиланде было продано свыше 8 000 экземпляров новых кроссоверов Toyota Corolla Cross. Об этом сообщает портал «Новые автомобили».

Таким образом, новый Toyota Corolla Cross показал лучший результат продаж в сегменте компактных SUV (кроссоверы и внедорожники) в Таиланде.

Отмечается, что продажи нового Toyota Corolla Cross стартовали в конце июля 2020 года. Первоначально кроссовер был представлен в Таиланде. При этом стоимость кроссовера составляла 2,2 млн рублей в пересчете на российскую валюту.

Затем данная модель была представлена во Вьетнаме и на некоторых других азиатских рынках.

Напомним, осенью 2020 года продажи новой Toyota Corolla Cross начнутся в Японии. Также в компании пообещали расширить географию продаж модели. Так, недавно изображения Toyota Corolla Cross появились в патентном ведомстве Евросоюза.

Читайте также: Новый кроссовер Toyota Yaris Cross выйдет на мировой рынок