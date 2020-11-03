Уфа, , 13:32 — REGNUM Экономический ущерб для Башкирии от заболеваний ОРВИ и гриппом в прошлом эпидемиологическом периоде составил свыше 500 млн рублей. Об этом 2 ноября сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Галина Пермина на совещании с руководителями крупных промышленных предприятий региона по вопросам вакцинации сотрудников.

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По ее словам, в Башкирии каждый год фиксируется от 600 тысяч до одного миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ. При этом экономический ущерб в прошлый эпидемиологический сезон от этих заболеваний для региона составил свыше 500 миллионов рублей. Для эпидсезона 2020−2021 годов вакцина от гриппа была усовершенствована. В нее были добавлены три новых штамма этого вируса. До конца текущего года в республике должны быть вакцинированы 60 процентов жителей, включая 75 процентов жителей из группы риска.

Сообщается, что за счет средств федерального бюджета вакцинируются несовершеннолетние, студенты, сотрудники медицинских и образовательных организаций, а также лица старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, призывники. При этом в этот список не включены работники промышленных предприятий.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, за счет средств работодателя в регионе прививаются около 300 тысяч работников предприятий.

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