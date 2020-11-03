Москва, , 13:31 — REGNUM В России нет системных мер поддержки для организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом 3 ноября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Отрасль выживает, как может. Системных мер поддержки, направленных на предпринимателей, не относящихся к МСП, нет», — сказала Ломидзе.

По её словам, для относящихся к МСП организациям наиболее существенной мерой поддержки стали субсидии на выплату зарплат. По всей стране этой мерой воспользовались до 3% предпринимателей.

«Но у банков, которые были уполномочены выдавать эту помощь деньги закончились быстрее, чем очередь из получателей. Хорошо, что эта мера была, но это больше косметическая мера», — заявила Ломидзе.

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