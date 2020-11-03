Сеул, , 13:13 — REGNUM В октябре 2020 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 105,61 пункт, что на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя стали самыми низкими с июня текущего года.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства в стране выросла на 13,3%. В частности, цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 18,7% в связи с продолжительным сезоном дождей и тайфунами.

Стоимость промышленных товаров в Южной Корее сократилась на 1% из-за падения мировых цен на нефть, а стоимость электроэнергии, воды и газа — на 4%. Стоимость коммунальных услуг сократилась на 0,8%.

Базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и топливо сократилась в октябре на 0,3% в годовом исчислении.

Эксперты отмечают, что резкое замедление инфляции в основном связано с оказанием правительства помощи согражданам в оплате услуг связи.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.