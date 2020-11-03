Белгород, , 13:15 — REGNUM Впервые урожай зерновых и зернобобовых культур превысил четыре миллиона тонн в бункерном весе в Белгородской области. Средняя урожайность также превысила прошлые показатели, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства региона.

В регионе практически завершилась уборочная кампания 2020 года. Более чем на 99% площадей обмолочены зерновые и зернобобовые культуры, осталось убрать менее 3% посевов кукурузы. Средняя урожайность составила 55,2 ц/га, что более чем на 3 ц/га выше прошлогодних данных и является новым рекордом. Урожай зерновых и зернобобовых культур впервые зафиксирован на уровне 4,025 млн тонн.

Сахарная свёкла собрана на 78% полей, её урожайность — 350 ц/га.

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