Москва, , 13:07 — REGNUM Реализация автомобилей Lada в октябре 2020 года оказалась выше на 22,5%, чем в октябре прошлого года. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба компании АвтоВАЗ.

В прошлом месяце в России было продано 37 030 машин (включая Lada Niva). В компании отметили, что в октябре был установлен абсолютный рекорд по количеству проданных машин в месяц (за период начиная с октября 2014 года, когда было продано 37 788).

«По результатам октября мы с удовлетворением отмечаем положительную динамику роста продаж и спроса на автомобили. Безусловно, это стало возможным благодаря продолжению действия государственных и собственных программ Lada», — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Оливье Морне.

Напомним, в сентябре 2020 года в России было реализовано 35 304 автомобилей Lada (включая Lada Niva) — на 6,1% больше, чем год назад.

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