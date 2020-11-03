Москва, , 12:48 — REGNUM Главное событие, которое может сильно повлиять на нефтяные цены в середине недели — безусловно, президентские выборы в США, заявил корреспонденту ИА REGNUMглавный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Их нервозность и неопределённость исхода — одна из важнейших причин высокой волатильности котировок в последние дни, наряду с рисками из-за всплеска пандемии. 2−3 ноября цена барреля Brent падала к $36 и поднималась к $40.

С одной стороны, фаворит гонки — Дж. Байден — выступает за мощные денежные стимулы экономики, что поддержало бы и нефть.

Но, с другой стороны, в случае его победы возможно ослабление эмбарго Ирана и приток на рынок его поставок. При этом победа Байдена далеко не предрешена, выборы могут принести неожиданности.

Общая же конъюнктура рынка пока давит на цены. Международное энергетическое агентство (МЭА) в октябре прогнозировало снижение мирового потребления на 8,6 млн баррелей в сутки в среднем в 2020 году.

Но в случае продолжения действия негативных для нефти факторов, вероятно то, что страны ОПЕК+ отложат намеченное с января увеличение добычи на 2 млн баррелей в сутки.

Хитросплетения указанных и иных факторов заставляют предполагать возможность мало предсказуемых и резких движений котировок, но оно проявится, скорее ближе к ночи на 4 ноября.

В пределах же дня 3 ноября вероятно колебание цены Brent в диапазоне $38,70 — 40,10 за баррель», — считает эксперт.

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