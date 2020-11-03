Москва, , 13:00 — REGNUM Жители столицы в период с 3 по 11 ноября смогут принять участие в развитии мобильного приложения «Зачетная Москва». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Свои идеи относительно усовершенствования приложения жители города вправе присылать до 6 ноября. К 8 ноября эксперты отберут лучшие идеи, после чего, с 9 по 11 ноября, за них проголосуют сами пользователи. Уже сейчас для участия в проекте зарегистрировались более 10 тысяч человек.

«Зачетная Москва» — городское приложение для студентов, которое было запущено в ноябре 2019-го. За год у молодежи наверняка накопилось достаточно идей, как его улучшить. Предлагаем всем желающим поделиться своим мнением. Выбранные экспертами и пользователями предложения будут реализованы», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве НКО обучат пользоваться цифровыми технологиями