Москва, , 12:43 — REGNUM Если американский политик Джо Байден станет президентом США, то у РФ есть шансы достроить газопровод «Северный поток — 2» и избежать дальнейших санкций, связанных с давлением на российский бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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"Маловероятно, что Байден будет вводить дополнительные санкции против России, — сказал Зубец. — Как показали прежние санкции против «Северного потока — 2», их можно ввести, но после этого возникают трения с союзниками. А это Америке вовсе не нужно. США при Байдене будут пытаться выстроить нормальные отношения с Европой. И с Китаем. Более понятные и открытые. Поэтому при Байдене есть шансы достроить «Северный поток — 2» и избежать дальнейших санкций, связанных с давлением на российский бизнес. В этом смысле Байден более интересен для РФ, нежели Трамп. Кроме того, он откровенно слабый политик. Ему будет точно не до развязывания новых конфликтов за пределами страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец заявил, что если Байден станет президентом США, то он, скорее всего, не сможет закончить торговую войну с Китаем, хотя попытается заморозить ее ради интересов того бизнеса, который стоит за демократами.

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