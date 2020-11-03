Москва, , 12:42 — REGNUM Всю прошлую неделю и начало этой отечественная валюта показывала огромное падение, ослабев по отношению к доллару на 4 рубля. Этому способствовали многие факторы, основными из которых можно назвать вторую волну коронавируса, снижение цен на энергоносители, санкции, ситуации в Белоруссии и конфликт между Арменией и Азербайджаном, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист.

Как видно, слишком много факторов одновременно оказывают негативное влияние на экономику страны. И, конечно, ситуацию усугубляют выборы в США, и обострения риторики вынуждают инвесторов выводить деньги из рубля.

Причём это происходит даже на волне неопределённости этих самых выборов. Чего стоят заколоченные фанерой окна магазинов перед выборами.

В ожидании таких же волнений, но на валютном рынке, инвесторы закладывают перспективу ужесточения санкций, карантийных мер и связанным с этим падением цен на нефть.

Не исключено, что вскоре можно будет увидеть отметки 85−90 рублей за единицу американской валюты и это может произойти довольно быстро, так как действующий тренд набрал большую силу.

Российская валюта вполне способна протестировать отметку 85 за доллар и 100 за евро. И это абсолютно нормально в данных негативных условиях.

Это долгосрочный тренд и к нему стоит привыкнуть, хотя стоит отметить, что несмотря на фундаментальную слабость рубля, нацвалюта может спуститься до отметок 79,15−79,50 или 76,70−76,90 в рамках коррекции.

Именно в этих зонах стоит приобретать доллары за рубли. После этого ждать обновления верхов и отметки в районе 85 рублей за доллар, поскольку американская валюта все ещё как бравый боец будет стремиться вверх и брать новые вершины, ведь перебитые максимумы 2014 года — ещё не предел.

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