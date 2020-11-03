Москва, , 12:35 — REGNUM Если бы в 2020 году не вспыхнула пандемия коронавируса и в Америке не набрало бы силу движение Black Lives Matter, то действующий президент США Дональд Трамп победил бы на выборах главы государства с большим отрывом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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"Трамп не виноват в нынешнем кризисе. Если бы экономическая ситуация, которая была в Америке в январе и феврале, сохранилась до сегодняшнего дня без пандемии, то Трамп, конечно же, победил бы с большим отрывом, — сказал Зубец. — Но свою роль сыграли коронавирус и резкое падение ВВП. Плюс к этому совершенно не к месту появившееся движение BLM, которое серьезным образом изменило внутриполитическую ситуацию в стране. BLM и коронавирус станут двумя основными причинами, из-за которых Трамп может потерять свое место».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Дональду Трампу чисто математически невозможно победить демократа Джозефа Байдена, если 29 голосов выборщиков от штата Флорида не перейдут в его копилку.

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