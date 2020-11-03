Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Вкладчики петербургского банка «Фининвест» пока не получили 42,4 млн рублей, положенных по программе страхового возмещения. Это следует из последнего отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ)

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

В целом вкладчикам этого банка уже было произведено страховых выплат на 10 млрд 640 млн рублей, что составляет 99,6% общей суммы.

Напомним, лицензию у банка отозвали в 2014 году. Председатель совета директоров «Фининвеста» Валентин Ландграф и председатель правления банка Наталия Громова были приговорены в 2016 году в Петербурге. Как установило следствие, Громова давала кредиты фирмам-«однодневкам», подконтрольным другим соучастникам преступления. Кредиты не возвращались, деньги по сделкам в банк не поступали. Общая сумма кредитов составила около 2 млрд рублей.

Сроки, к которым приговорили банкиров, были условными и уже истекли. С них также взыскали убытки, которые понес банк, в размере 1,4 млрд рублей.

АСВ попыталось взыскать с Ландграфа и Громовой, а также других контролирующих лиц, 5,3 млрд рублей в качестве возмещения ущерба, но в феврале 2020 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в этом отказал в полном объеме.

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