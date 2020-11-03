Нью-Дели, , 12:32 — REGNUM Крупнейшие автопроизводители Индии сообщили о рекордных продажах автомобилей в октябре 2020 года. Об этом сообщает издание The Times of India.

По предварительным оценкам, в октябре 2020 года в Индии было продано около 333 700 легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Крупнейший автопроизводитель Индии — Maruti Suzuki реализовал в октябре 2020 года 182 448 автомобилей, что почти на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. И это несмотря на то, что компания сильно пострадала в конце марта из-за многомесячной изоляции.

Второй по величине автопроизводитель Индии — Hyundai зафиксировал рекордный уровень продаж в октябре на внутреннем рынке. Компании удалось реализовать 56 605 автомобилей. Предыдущие самые высокие месячные продажи были в октябре 2018 года, когда было продано около 52 000 машин.

Напомним, за первые дни продаж новых рамных внедорожников Mahindra Thar второго поколения в Индии было продано 9000 единиц данной модели. Mahindra Thar считают бюджетной альтернативой Jeep Wrangler на индийском авторынке.

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