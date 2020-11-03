Москва, , 12:22 — REGNUM Если американский политик Джо Байден станет президентом США, то он, скорее всего, не сможет закончить торговую войну с Китаем, хотя попытается заморозить ее ради интересов того бизнеса, который стоит за демократами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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"По поводу торгового конфликта с Китаем в Америке достигнут двухпартийный консенсус. США считают, что главный враг для них — это Китай. Это совершенно справедливо и понятно, потому что Китай как ведущая экономическая держава представляет угрозу американской мировой гегемонии, — сказал Зубец. — Но при этом задача Байдена будет состоять в том, чтобы нормализовать отношения между Китаем и США, поставить торговую войну на заморозку и попытаться восстановить более понятные отношения на пользу того бизнеса, который стоит за демократами».

Иными словами, продолжения серьезного торгового конфликта между Китаем и США при Байдене, скорее всего, не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что кто бы ни победил на выборах президента США, экономическое противостояние Америки с Китаем продолжится.

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