Оренбург, , 12:14 — REGNUM В Оренбургской области в январе-августе 2020 года 191 предприятие имело убыток в общей сложности на сумму 31 млрд 087,2 млн рублей. Удельный вес убыточных организаций увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 3%, сообщает Оренбургстат.

Стоит отметить, за семь месяцев 2020 года убыток зафиксирован у 210 предприятий. Сумма составила 28,1 млрд рублей. Доля убыточных организаций выросла по сравнению с январем-июлем 2019 года на 3,4 процентных пункта.

На конец августа 2020 года за предприятиями числится просроченной кредиторской задолженности на 20,4 млрд рублей и дебиторской — на 19,6 млрд рублей.