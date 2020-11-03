Москва, , 12:12 — REGNUM После выборов президента США санкции против России, скорее всего, не будут усиливаться. Об этом 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Думаю, что ни при Трампе, ни при Байдене санкции усиливаться не будут. Потому что министр финансов США, выступая недавно, сказал, что всевозможные санкции, которые они могли ввести, уже ввели, — пояснил экономист. — Конечно, есть дополнительные санкции, но они вызывают вопросы финансового сообщества. Почему Байден более выгоден для РФ, чем Трамп? Потому что Байден — ставленник финансовых кругов. Это глобалистские финансовые круги, которые заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги по всему миру. И в России тоже».

И поэтому, как пояснил Зубец, для финансовых кругов США введение санкций, например против российского фондового рынка, против российских ценных бумаг, гораздо менее приемлемо, чем для Трампа, который ориентирован на внутренний американский бизнес, производящий товары и услуги.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Олега Комолова, если кандидат от Демократической партии США Джо Байден победит на выборах президента США, то от него стоит ждать ряда показных антироссийских шагов.

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