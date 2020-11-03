Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM В Петербурге вдвое выросла активность предпринимателей, которые пытаются получить QR-коды, чтобы иметь возможность законно и безопасно работать в пандемию. Об этом 3 ноября сообщили в Смольном.

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К 1 ноября в Северной столице проверили уже 23 780 организаций в потребительском секторе на соблюдение эпидемиологической безопасности. Обычно проверяют рестораны, кафе и магазины ‑ и отсутствие QR-кода оказалось самым частым нарушением наряду с отсутствием разметки для социальной дистанции.

Тем не менее, всего в городе более 77 тыс. организаций получили QR-коды, и это на 85% больше, чем две недели назад.

Проверки проводили и в транспорте. Они продемонстрировали, что общее число нарушений масочного режима снижается.

Заметим, ранее Смольный анонсировал третий пакет мер поддержки бизнеса. В частности, планируется возмещать работодателям часть расходов на оплату труда, если они берут на себя организацию общественных работ. Введен мораторий на изменение кадастровой оценки в 2021 году.

Кроме того, будут введены налоговые льготы для участников региональных инвестпроектов, продлены льготы по налогу на имущество для социально-культурной сферы, расширен список видов деятельности для патентной системы налогообложения. До 1 января 2024 года будут действовать налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались впервые.

Предполагается также снижение ставки налога на имущество для санаториев и гостиниц в два раза, в 2021 году сохранится прежняя арендная ставка для всех арендаторов городского имущества и упрощена процедура отсрочки.

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