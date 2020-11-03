Москва, , 11:56 — REGNUM Если кандидат в президенты США Джо Байден станет главой Белого дома, то ему будет не до России, так как республиканцы проведут его через все круги ада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Если верить социологам, то Байден лидирует и в колеблющихся штатах, и в целом по стране. И шансы на победу у него выше. Будет ли Байден так же враждебен к России, как он заявлял на этапе предвыборной кампании? Думаю, что не будет. Потому что ему предстоит серьезная борьба внутри страны, так как внутриполитический кризис в Америке никуда не делся, — сказал Зубец. — В ближайшие дни после победы Байден будет отбиваться от республиканцев, которые сделают то же самое, что сделали демократы с Трампом. Они провели его через все круги ада в связи с компроматом, который они на него нашли. А у республиканцев куча компромата на Байдена. Включая тот же замечательный жесткий диск с компьютера его сына. И дело может дойти до импичмента. Поэтому Байдену будет не до России. Поэтому все его агрессивные заявления о том, что он собирается бороться с Россией, окажутся нереализованными».

Как полагает экономист, стратегически Байден для РФ более интересен и более приемлем.

«При нем Америка по-прежнему будет стремиться к упадку», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Олега Комолова, если на выборах президента США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то краткосрочный эффект для экономики РФ будет более шокирующим, нежели при победе действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

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