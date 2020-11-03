Москва, , 12:00 — REGNUM России и Китаю следует активнее развивать двустороннее сотрудничество. Об этом 3 ноября заявил генеральный секретарь CITIC-фонда (инвестиционная корпорация — прим. ИА REGNUM) по изучению реформ и развития Ван Сянсюй на онлайн-конференции клуба «Валдай» передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причём запрос на более тесное сотрудничество между странами усилила глобальная пандемия коронавируса.

«Китай и Россия должны усиливать партнёрские отношения. На фоне пандемии Россия и Китай могли бы усилить сотрудничество, делиться опытом по созданию вакцины и нормализовать экономическую активность для нейтрализации последствий, связанных с пандемией. Сделать так, чтобы наш регион стал местом новых надежд», — сказал Сянсюй.

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