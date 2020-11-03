Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Грузии по итогам октября составил 3,8%. Об этом сообщает Национальная служба статистики (Грузстат) в докладе, опубликованном 3 ноября на сайте организации.

По данным ведомства, больше всего на уровень инфляции в Грузии повлияло повышение цен на продукты. Эта категория товаров подорожала на 5,5%, что увеличило уровень годовой инфляции на 1,74 процентных пункта.

Сообщается, что сильнее всего стоимость повысилась на растительное масло и жир (7,3%), кофе, чай и какао (13,6%), рыбу (10,3%), хлеб (7,8%), молоко, сыр и яйца (6%), сахар и кондитерские изделия (4,5%), безалкогольные напитки и соки (4,2%), мясо (3,5%) и овощи (2,2%). Цены на фрукты, наоборот, снизились на 3,2%.

Кроме того, по данным Грузстата, группа товаров охраны здоровья подорожала в среднем на 9%, что увеличило годовую инфляцию на 0,73 процентных пункта. Алкоголь и табак также стали дороже на 9%, что сделало выше инфляцию на 0,59 процентных пункта. Стоимость транспорта выросла на 6%, подняв уровень инфляции на 0,74 процентных пункта.

Стоит отметить, что целевой показатель уровня инфляции в Грузии принят в размере 3%. В мае фактическая годовая инфляция составила 6,2%, в июне она снизилась до 6,1%, в июле — до 5,7%, в августе — до 4,8%, а в сентябре — до 3,8%.

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