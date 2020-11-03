Москва, , 11:38 — REGNUM Китаю придётся жертвовать своими интересами в угоду глобальному развитию. Об этом 3 ноября заявил президент Экспортно-импортного банка Китая (2005−2015) Ли Жогу на онлайн-конференции клуба «Валдай» передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В рамках нашего сотрудничества мы должны уделять внимание интересам других стран, мы должны пойти на жертвы, чтобы другие страны получили выгоду, и так повысить наше влияние на мировой арене», — сказал Жогу.

В качестве таких жертв он назвал отказ от преференций в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), которые даёт Китаю статус развивающейся страны.

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