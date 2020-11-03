Казань, , 11:20 — REGNUM Бизнесу в нынешних условиях обязательно нужно снижение налоговой ставки, считает индивидуальный предприниматель, депутат от Партии Роста в совете Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе Татарии Лариса Ковальчук. «Пусть она будет с вычетом как для самозанятых — когда до определенной суммы налог не платится, а свыше нее — платится», — отметила она.

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По ее мнению, отсрочки делу не помогут: «Это отложенная казнь. Все равно, что приводить смертный приговор не сразу, а по частям: сначала отнять руку, затем ногу, а потом голову».

По словам Ковальчук, у многих предпринимателей сейчас возникает вопрос — почему все преференции самозанятым, а те, кто много лет работают, содержат сотрудников, платят налоги, оказываются самыми не защищенными.

Напомним, что 2 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» предложил продлить уже существующие отсрочки по налогам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.