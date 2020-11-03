Берлин, , 11:16 — REGNUM С обвинением против американской компании Tesla выступило Федеральное агентство по окружающей среде Германии. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Логотип Tesla David van der Mark

Автопроизводитель обвиняется в несоблюдении юридических обязательств, которые касаются возврата и переработки аккумуляторов. За это нарушение компании грозит штраф в размере 12 млн евро.

Тем не менее автопроизводитель уверен, что штраф не скажется на развитии компании.

«Хотя мы не можем предвидеть исход разбирательства, включая окончательную сумму штрафа, не следует ожидать, что это окажет существенное негативное влияние на наш бизнес», — прокомментировал ситуацию представитель компании Tesla.

Причиной разбирательства является немецкий закон о батареях, согласно которому производители электрокаров должны забрать отработанные батареи, которые они продают или указать партнера по утилизации.

Ранее из опубликованного компанией Tesla отчёта 10Q SEC стало известно, что автопроизводитель планирует вложить в создание электромобилей и аккумуляторов 12 млрд долларов. Уже в 2020 году капитальные затраты бренда будут приближаться к 3,5 млрд долларов.

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