Уфа, , 11:12 — REGNUM 20 ключей от автомобилей Лада Нива вручил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров победителям конкурса «Урожай — 2020». Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 ноября в Доме правительства республики наградили победителей конкурса «Урожай — 2020», который проходил по 10 номинациям. В результате были выбраны лучший оператор самоходной косилки, лучший оператор свеклоуборочного комбайна, лучшие операторы зерноуборочных комбайнов, лучший механизатор на вспашке зяби, а также лучший водитель грузового автомобиля по перевозке зерна.

Сообщается, что на площади перед Домом правительства республики Андрей Назаров вручил 20 ключей от автомашин Лада Нива победителям конкурса «Урожай — 2020».

Назаров подчеркнул, что в 2020 году был убран рекордный за более чем 10 лет урожай зерновых: свыше четырех миллионов тонн. При этом в отрасли растениеводства был зафиксирован большой рост: свыше шести процентов. Это произошло и за счет обновления парка техники: каждый год закупаются свыше 300 новых тракторов, порядка 250 зерноуборочных комбайнов, а также другой современной техники.

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