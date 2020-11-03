Москва, , 11:07 — REGNUM У России есть всё необходимое для того, чтобы занять достойное место на мировом рынке цифровых решений. Об этом 3 ноября заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Задача стоит перед нами очень амбициозная — она связана, прежде всего, с тем, что наша отрасль информационных технологий и цифровых решений должна занять достойное место в мировом рынке», — заявил Шадаев.

«У нас для этого есть все возможности — для того, чтобы успешно конкурировать с зарубежными решениями», — указал он.