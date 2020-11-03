Москва, , 11:01 — REGNUM Кто бы ни победил на выборах президент США, экономическое противостояние Америки с Китаем продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

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«Китай всячески проталкивает идею свободной торговли. Но китайская экономика лишилась стимулов роста в условиях ограничения внешней торговли. И санкции ей не на пользу. И Китай хотел бы пойти по пути умиротворения США. Но я не вижу в повестке ни одного из двух кандидатов на пост президента США идей о преодолении торговых войн, — сказал Комолов. — Наоборот, риторика весьма агрессивная. Она имеет разные формы. Однако и тот и другой кандидат выражают одну и ту же линию, ориентированную на поддержку национального капитала. Поэтому я не думаю, что какой-то из вариантов был бы для Китая предпочтителен. Экономическое противостояние продолжится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, профицит международной торговли товарами и услугами Китая в сентябре составил 157,3 млрд юаней.

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