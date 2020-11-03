Москва, , 10:53 — REGNUM Политические отношения России и Америки будут подчинены экономическим интересам американского бизнеса. Об этом 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

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«Ничего не изменится чисто в связи с выборами президента США. Государство — проводник интересов господствующего класса, каковым в США являются крупные инвесторы, финансовый капитал. А его интересы сейчас заключаются в том, чтобы усилить давление на конкурентов, — пояснил Комолов. — Мировой экономический пирог не растет, а значит, усиливаются противоречия между крупнейшими игроками в мировой экономике за передел этого пирога. А мы видим, что в США крупнейшими исполнителями госзаказов являются крупнейшие американские корпорации. Половина всех госзаказов приходится на 100 крупнейших американских компаний. Понятное дело, что этот бизнес будет пользоваться поддержкой государства».

А Россия, как и Китай, как подчеркнул Комолов, являются лишь конкурентами США на пути освоения внешних рынков.

«И поэтому политические отношения Москвы и Вашингтона будут подчинены экономическим интересам американского бизнеса», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что информация ряда СМИ о том, что он якобы планирует объявить о своей победе на выборах главы государства, не дожидаясь окончания подсчета голосов, является ложью.

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