Москва, , 10:42 — REGNUM Нефть начала неделю с контрастной динамики. Изначально нефть марки Brent обвалилась на 3,5%, а завершила день ростом более чем на 3%. Разворот котировок был обусловлен появлением новых надежд на рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В результате чего от пятимесячных минимумов в районе $36,40 за баррель фьючерсы поднялись выше отметки $39, оставив уровню $40 статус сопротивления. Сегодня, 3 ноября, с утра Brent умеренно корректируется вниз, а значит, говорить о продолжении восстановления пока рано.

Отскок цен произошел на сочетании технической перепроданности, возвращения спроса на риск и разговорах об изменениях параметров сделки ОПЕК+.

В частности, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил об обсуждении с представителями российских нефтяных компаний отсрочку смягчения сокращений добычи до конца I квартала 2021 года.

Теперь у рынка появилась надежда на то, что участники альянса договорятся о таком сценарии, но важно помнить, что как минимум изначально не все члены этого объединения могут дать свое согласие на отсрочку. Иными словами, эта тема еще потреплет нервы трейдеров, как и пандемия.

С технической точки зрения Brent необходимо отвоевать уровень $40 на дневном закрытии, чтобы показать дальнейшее восстановление, перспективы которого остаются туманными, особенно на фоне нервозности на мировых площадках в преддверии президентских выборов в США.

В случае усиления давления ценам важно удержаться выше достигнутых вчера минимумов, пробой которых может повлечь еще более болезненную просадку», — считает эксперт.

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