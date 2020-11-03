Москва, , 10:42 — REGNUM Если на выборах президента США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то краткосрочный эффект для экономики РФ будет более шокирующим, нежели при победе действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

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«Я хочу напомнить, что в ходе прошлых президентских выборов в США в российском обществе существовало такое поверье: если победит Трамп, то санкции сразу отменят и российская экономика получит какие-то стимулы и внешнее экономическое давление снизится, — сказал Комолов. — Но, как оказалось, ничего этого не произошло. Санкции и внешнеэкономическое давление связаны не с личностью президента, а с интересами американского капитала. И то, что изоляционист Трамп пришел к власти в США, это есть продолжение общей тенденции на деглобализацию мировой экономики. Санкции ввел президент Демократической партии, а Трамп как республиканец продолжил эту политику. И сейчас вне зависимости от того, кто победит на выборах, не будет никаких фундаментальных изменений в экономических отношениях между Россией и США. Дело не в личностях, а в интересах капитала. А американский капитал заинтересован в усилении давления на своих конкурентов. Это Китай, Россия и Европейский союз».

При этом, как пояснил Комолов, если победит Байден, то краткосрочный эффект для российской экономики будет более шокирующим.

«Наверняка резко просядет рубль», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США в ходе торгов 2 ноября показали уверенный рост и закрылись в плюсе в ожидании окончания предвыборной неопределённости.