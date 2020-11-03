Москва, , 10:40 — REGNUM Брянский автомобильный завод обратился с многомиллионным иском к ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», которое подконтрольно Центробанку России. Иск арбитражем Москвы принят к производству. Заседание назначено на 19 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от АО «Брянский автомобильный завод» был подан 30 октября 2020 года. В тот же день судья Пулова приняла его к производству. Сумма исковых требований — 13 510 365,22 рубля. Подробности пока неизвестны.

Предприятие-истец работает в Брянской области с 1958 года. На сегодня автозавод входит в состав дивизиона концерна ВКО «Алмаз-Антей». На сайте компании уточняется, что тягачи, производимые предприятием, выступают в качестве основной платформы для вооружений и военной техники «Алмаз-Антея» в рамках гособоронзаказа.