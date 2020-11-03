Москва, , 10:38 — REGNUM Китайская компания Haval начала в России продажи пятиместного пикапа Great Wall Wingle 7 (GWM Wingle 7). Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

GWM Wingle 7 представляет собой пикап с двухрядной кабиной длиной 5395 мм и колесной базой на 3350 мм. Грузоподъемность автомобиля равна 975 кг.

Задние сиденья для увеличения пространства под груз можно сложить. В салоне также имеется множество ниш и отсеков для хранения.

«В центральной полке удобно держать полезные мелочи, в дверях поместится бутылка воды, а в подлокотнике можно спокойно оставить что-то ценное, даже выходя из машины», — говорится в описании машины.

Под капотом пикапа функционирует двухлитровый турбированный дизельный двигатель производительностью 143 л. с. (315 Нм). Он работает в паре с шестискоростной механической трансмиссией и приводом 4×4 с раздаточной коробкой Borg Warner и понижающей передачей.

В России новый пикап в длиннобазной версии Comfort стоит от 1 749 000 рублей.

Ранее исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего заявил, что компания Haval намерена к 2023 году вывести на российский авторынок пять новых моделей. Кроме того, автопроизводитель планирует стать SUV-брендом номер один в России.

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