Москва, , 10:34 — REGNUM Рубль 3 ноября ощутит снижение давления от растущей неопределенности, связанной со стартующими сегодня выборами президента в США. Причина — резкое улучшение ситуации на рынке энергоносителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курсы доллара и евро начнут день вблизи цен закрытия вчерашнего дня на отметках в 80,35 руб. и 93,65 руб., хотя в рамках вечерней сессии они были близки к 81 руб. и 94,15 руб. соответственно. Укрепление рубля может ограничиться отметкой в 80 руб. по доллару и 93,30 руб. по евро.

Изменение ситуации последовало вслед за резким улучшением ситуации на рынке энергоносителей. Цены на нефть, терявшие на старте недели более 4% из-за новостей о введении ограничительных мер в Европе на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, к концу дня смогли выправить ситуацию и вырасти на 3,8% по сорту Brent.

В начале дня трейдеры отыгрывали новости о введении всеобщего карантина в Великобритании до 2 декабря. Ранее о таком же намерении объявили власти Франции, Бельгии и Австрии, частичный локдаун введен в Германии, ограничительные меры действуют в Испании, Италии и других странах Европы.

По данным Rystad Energy, только карантины во Франции и Германии способны ослабить мировой спрос на нефть на 1,7 млн барр./сутки. Ранее глава Минэнерго Александр Новак оценивал мировой дефицит поставок в 1 млн барр./сутки. и называл «хрупким» установившийся баланс.

Но к концу дня ситуация изменилась. По информации в СМИ, Новак обсуждал с российскими нефтяниками сделку ОПЕК+ и это смогло нивелировать пессимизм. Игроки стали допускать вариант не только отказ от запланированного увеличения производства в январе, но и возможно новые ограничения. Подобные спекуляции могут поддерживать рынок вплоть до следующей встречи технического комитета ОПЕК+ в середине ноября.

В целом на рынках наблюдаются нейтральные настроения. После минорного завершения минувшей недели идут попытки технического отскока на оптимистичных данных по производственной активности в Китае, Индии и Японии, где эпидемиологическая ситуация с COVID-19 складывается лучше, чем в США и Старом Свете.

В то же время эти движения выглядят зыбкими в виду предстоящих сегодня президентских выборов в США. Помимо того, кто в них одержит победу: Трамп или Байден внимание сфокусируется и на соотношение сил демократов/республиканцев в Сенате.

От этого будет зависеть не только среднесрочный вектор экономической политики, но и объем и сроки принятия пакета фискальных стимулов, который инвесторы ждут еще с лета.

По рублю оптимальным сценарием будет появление явного победителя в этом противостоянии. Сейчас курс нацвалюты отражает страхи прихода к власти кандидата от демократов, который пообещал расширение ограничительных мер против России.

Однако санкционная повестка может вернуться не ранее весны, позволив в краткосрочной перспективе рублю отыграть часть заложенной в курс геополитической премии.

Сценарий с отсутствием необходимости пересчета голосов и опорой следующего президента на соратников по партии в конгрессе позволят быстрее перейти к принятию новых фискальных мер, что улучшит настроения на рынках и позволит рублю уйти в фазу коррекции», — пояснил эксперт.

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