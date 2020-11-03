Ульяновск, , 10:27 — REGNUM Ульяновская область получит средства из резервного фонда правительства России на обеспечение лекарствами больных COVID-19. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Всего из федерального бюджета дополнительно выделено 5,04 млрд рублей на обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома под наблюдением врачей. Из них 1,1 млрд рублей получат 14 регионов Поволжья, в том числе Ульяновская область — 46 281,3 тыс. рублей.

Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минфина России оперативно довести деньги до регионов, чтобы губернаторы могли как можно раньше организовать закупки необходимых лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за последние сутки предварительно выявлено 211 носителей коронавируса. Таким образом, с начала пандемии официально подтверждено 21 426 случаев заражения коронавирусом.

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