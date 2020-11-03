Улан-Удэ, , 10:24 — REGNUM Комитет по энергетике Госдумы РФ ответил депутатам Заксобрания Бурятии о возможности газификации республики. По мнению региональных парламентариев, газификация субъекта РФ позволила бы решить проблемы с загрязнением атмосферного воздуха.

Однако ответ оказался неутешительным. Проект отвода от магистрального газопровода «Сила Сибири» для газификации Бурятии и Забайкальского края признан неэффективным.

«Согласно выполненным расчетам, цена реализации природного газа различным группам потребителей в Республике Бурятия значительно превышает конкурентоспособную цену на энергетические ресурсы в республике», — говорится в ответном письме.

В комитете Госдумы разделяют позицию Газпрома о том, что в регионе необходимо внедрять «чистые угольные технологии», а также возобновляемые источники энергии.

Читайте также: Глава Минэнерго рассказал о газификации Сибири

Как сообщало ИА REGNUM, в обращении к руководству страны депутаты Народного хурала также ставили вопрос об установлении специального тарифа на электроэнергию. По их мнению, республика не сможет решить проблемы с экологией без поддержки федерального центра.

Читайте также:

Президента России попросят помочь в газификации Бурятии

Глава Бурятии о газификации региона: газ будет дороже дров