Киев, , 10:25 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на юридические консультации по вопросу о возможной судебной тяжбе со Словакией. Об этом сообщило 2 ноября информационное агентство «Украинские новости».

Согласно тендерной документации, стоимость услуги составляет €15 млн без НДС. Руководство «Нафтогаза» хочет, чтобы юристы оценили перспективы возможного арбитражного производства против Словакии в интересах компании.

Срок подачи заявки на участие в тендере — до 30 ноября 2020 года, срок оказания услуги — до 1 февраля 2024 года.

«Граждане, не забываем вовремя оплачивать коммунальные счета!» — прокомментировала новость бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее «Нафтогаз» повысил цену газа для населения на 35%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский рассказал, что «Нафтогаз» не поставляет на внутренний рынок Украины дешёвый газ, добытый в стране, а экспортирует его в Европу.

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