Самара, , 10:12 — REGNUM Около 500 млн рублей из средств бюджета Самарской области направлены на закупку всего необходимого для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 2 ноября сообщил министр здравоохранения области Армен Бенян в своем обращении, опубликованном в официальной группе областного министерства здравоохранения в социальной сети.

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По его словам, эти средства были выделены в дополнение к средствам, выделяемым из федерального бюджета.

Бенян также отмети, что в Самарской области развернуто более шести тысяч инфекционных коек. В течение 10 дней их количество будет доведено до семи тысяч.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области привлекли для борьбы с инфекционными заболеваниями почти 800 студентов медколледжей региона.

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