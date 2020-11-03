Москва, , 09:44 — REGNUM Тот факт, что в III квартале 2020 года средний размер микрозайма вырос на 4,1% по сравнению со II кварталом, не имеет принципиального значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«[Месячный показатель] зависит от сезонности, от поведения людей. Сегодня он может вырасти на 4%, завтра упасть на 6%, а послезавтра опять вырасти на 5%. Иными словами, когда идет незначительное повышение — меньше 10%, то это вообще не говорит ни о какой тенденции, — пояснил Остапкович. — Это может говорить только о коррекции».

При этом, экономист согласился, что отчасти такую динамику можно оценивать как негативный сигнал.

«Это вполне естественно — доходы падают, и люди начинают идти в кредитную систему за деньгами. Но банки стали значительнее осторожнее в выдаче кредитов. И население начинает перебираться в микрокредитование. Плюс негативный процесс пошел с точки зрения риторики. В частности стали звучать предложения простить закредитованным людям их долги, — сказал Остапкович. — А это очень вредная инициатива. Если не дай бог один раз простят и создадут прецедент, то сразу появится 30−40% людей, которые решат брать кредиты и ждать амнистии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй средний размер «займа до зарплаты» в III квартале 2020 года составил 8,2 тыс. рублей.