Ташкент, , 09:34 — REGNUM Объем импорта из Узбекистана в Казахстан по итогам первых девяти месяцев 2020 года сократился на 40%. Об этом написал министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на своей странице в Facebook.

2 ноября Ташкент посетила казахстанская делегация во главе с заместителем главы правительства Романом Скляром. Состоялась встреча с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

По словам Султанова, товарооборот между двумя странами по итогам января — сентября 2020 года сократился на 16,5%. Казахстанский экспорт сократился всего на 1%, а импорт из Узбекистана — на 40%.

Казахстанская сторона предложила организовать поставки дополнительных товаров по 64 позициям, в том числе автомобили, металлопрокат, химию, нефтехимию, продукцию машиностроения, фармацевтики и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2020 года Узбекистан экспортировал 978,7 тыс. тонн плодоовощной продукции на общую сумму $595,6 млн, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.