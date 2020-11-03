Берлин, , 09:36 — REGNUM Стоимость электрического кроссовера BMW iX, который должен появиться в ближайшее время, будет составлять примерно 100 тыс. долларов (около 7,9 млн руб.). Об этом сообщается на сайте BMW Blog.

В компании ожидают, что новый электрокар станет флагманом немецкого автопроизводителя.

Стоит отметить, что стоимость конкурента новинки — Tesla Model X в производительной версии Performance равна 95 тыс. долларов (около 7,5 млн руб.), то есть на 5 тыс. долларов дешевле iX.

Немецкий автомобиль сможет проехать на одном заряде от 400 до 600 км в зависимости от выбранного варианта, а запас хода американского электрокара составляет 487 км.

Ожидается, что официальная премьера BMW iX состоится к концу нынешнего года, а старт производства модели произойдёт ровно через год — в ноябре 2021 года.

Ранее подразделение BMW Motorrad представило байк BMW G 310 GS. Этот мотоцикл соответствует современным экологическим нормам Евро-5. Максимальная производительность мотора G 310 GS равна 25 кВт (34 л. с.).

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