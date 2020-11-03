Грозный, , 09:10 — REGNUM Властям Чечни удалось снизить уровень безработицы, который резко поднялся из-за ситуации в экономике в период пандемии коронавируса. В настоящее время снижение составило 5%. Об этом сообщил по итогам заседания оперативного штаба 2 ноября глава субъекта Рамзан Кадыров.

«Пандемия оказала негативное влияние на экономику республики, как и всего мира. Особенно она отразилась на рынке труда. Но мы постепенно преодолеваем последствия разразившегося кризиса. В частности, удалось добиться снижения уровня безработицы на пять процентов», — написал чеченский лидер на своей странице «ВКонтакте».

По данным Чеченстата, на конец сентября 2020 года в регионе состояло на учете в службах занятости населения 170,3 тыс. жителей Чечни. Статус безработного был присвоен 163,3 тыс. граждан. Уровень безработицы превысил 16%.

«Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась в 3,2 раза или на 112,9 тыс. человек», — пишет ИА «Грозный-информ».

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