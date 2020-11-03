Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM В Бурятии вводят новую республиканскую меру поддержку предпринимателей пострадавших от ограничительных мер из-за коронавируса отраслей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, для них снизят ставки по упрощённой системе налогообложения.

«Размер ставки УСН: снизится с 6% до 1% — налог на доходы и с 15% до 5% — налог на доходы минус расходы. Об этом было объявлено на заседании совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата 2 ноября», — отметили в правительстве.

Кроме того, введённая в связи с эпидемией отсрочка по выплате налогов продлена до конца года. То есть в следующем году бизнес начнёт выплачивать как текущих налогов, так и задолженности за 2020 год. По словам главы республики Алексея Цыденова, новая мера призвана сгладить резкий рост налоговой нагрузки.

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