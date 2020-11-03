Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве за январь-сентябрь 2020 года на 202 тысячи человек увеличилось количество самозанятых граждан. В сентябре зарегистрировано 26 тыс. самозянятых, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В Москве с начала года число самозанятых выросло на 90%

За девять месяцев в бюджет Москвы поступило 800 млн рублей налога на профессиональный доход, что на 62% больше, чем за весь 2019 год.

Всего в столице зарегистрированы более 396 тыс. самозанятых, это два раза больше, чем за 2019 год, и составляет почти 35% от общего числа самозанятых в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве самозанятые платят налоги в размере 4−6% в зависимости от того, кому они оказывают услуги.

Читайте также: Более 300 тыс. москвичей официально зарегистрировались как самозанятые