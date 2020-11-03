Канберра, , 08:59 — REGNUM Стоимость базовой комплектации рестайлинговой версии премиального седана Genesis G80 на авторынке Австралии составляет 84,9 тыс. австралийских долларов (около 4,7 млн рублей). Об этом сообщается на сайте UsedCars.ru.

Всего имеются две доступные комплектации модели. Начальная версия 2,5T укомплектована новым турбированным мотором рабочим объёмом 2,5 л максимальной производительностью 300 «лошадей» (422 Нм). Движок агрегатируется с восьмискоростным «автоматом» и задним приводом.

В базовой комплектации машина имеет 19-дюймовые колесные диски из легкого сплава с шинами Michelin Pilot Sport 4. Кроме того, автопроизводители оснастили модель панорамным люком на крыше и информационно-развлекательной системой с 14,5-дюймовым сенсорным дисплеем. Салон авто обтянут натуральной кожей и отделан деревом.

Во второй комплектации (под индексом 3.5T AWD) используется мотор V6 с двойным турбонаддувом. Рабочий объём агрегата равен 3,5 л, а его мощность составляет 375 л. с. (530 Нм).

Напомним, в конце сентября 2020 года все модели марки Genesis в России подорожали на 21 тыс. — 200 тыс. рублей (на 0,7 — 3,6% по сравнению с прежней ценой).

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