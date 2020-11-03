Ханты-Мансийск, , 08:42 — REGNUM В Югре разработан порядок субсидирования авиаперевозок. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Установлен социальный стандарт ценовой доступности авиаперелётов, устанавливающий оптимальный размер тарифов для населения, а также порядок компенсации расходов авиакомпаний, работающих по заданным тарифам, отмечают в департаменте.

В целом, на реализацию программы «Современная транспортная система» в ХМАО в ближайшие три года планируют потратить 44 млрд рублей. В 2021 году на в рамках программы предусмотрено освоить 14,8 млрд рублей. Однако большая часть программных денег предназначена на доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до 77,21%.