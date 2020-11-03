Вашингтон, , 08:34 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer была выставлена на продажу модель Dodge Viper GTS 1997 года выпуска, модернизированная специалистами техасского ателье Hennessey Performance Engineering (HPE). Об этом сообщается на сайте компании.

В описании к машине указано, что впервые её поставили на учёт в американском штате Огайо, после чего она побывала в Пенсильвании и Нью-Йорке. Пробег автомобиля составляет 19 300 км. Машина выкрашена в красный цвет под названием Viper Red с чёрными полосами.

Автопроизводители снабдили машину высокопоставленным антикрылом и фирменными 17-дюймовыми колёсными дисками, покрытыми хромом. «Обута» модель в шины Michelin Pilot SX размерностью 275/40 спереди и 335/35 — сзади.

Салон Viper обтянут чёрной кожей с красными вставками на кресле, рулевом колесе и других деталях. Безопасность водителю обеспечивает пятиточечный ремень безопасности. Внутри авто также есть кондиционер, стеклоподъёмники с электроприводом и CD — плеер Alpine.

В движение автомобиль приводит восьмилитровый атмосферный мотор V10, который оснащается пакетом Hennessey Venom 500. На данный момент цена модели составляет 46 тыс. долларов (около 3,65 млн руб.).

Ранее на канадском сервисе Kijiji (принадлежит eBay) на продажу была выставлена «Волга» ГАЗ-21 с мотором от Toyota 1966 года выпуска. Это авто 30 лет работало в советском посольстве в Бразилии. Потом его привезли в Россию, где оно было восстановлено и модернизировано.

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