Чебоксары, , 08:27 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» обновлены сведения об имуществе банка. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В АСВ по итогам инвентаризации, размещенной 23 июля 2020 года, отмечает, в частности, что была выявлена недостача 1 538 тыс. рублей по кредитам физическим лицам «из-за отсутствия оригиналов кредитных договоров», а «также по прочим активам в размере 11 941 тыс. рублей в связи с отсутствием подтверждающих документов».

Также сообщается, что в результате мероприятий по возврату имущества банка в конкурсную массу поступили 848 тыс. рублей и выявлено ранее отнесенное к недостаче имущество (спецодежда) балансовой стоимостью 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» была отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк был обанкрочен, идёт его конкурсное производство. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 февраля 2021 года.

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