Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 2 ноября завершились ростом. По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 3,71%, до $39,25. Покупателям удалось отыграть утренние потери и выйти в плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Утреннее снижение было вызвано введением карантина в Великобритании. Европа закрывается, что тревожит инвесторов по поводу снижения спроса на топливо.

Спрос на нефтяные фьючерсы повысился на европейской сессии после выхода позитивной статистики по производственным PMI в еврозоне и Британии. Ускорение вызвало сообщение Goldman Sachs, что группа ОПЕК+, вероятно, отложит увеличение добычи на 2 млн баррелей в сутки с 2021 года.

Потом министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что намеревается обсудить с представителями российских нефтяных компаний инициативу ОПЕК+ о сокращении добычи. Цена на нефть подскочила на 8%, до $39,33.

Сегодня, 3 ноября, на торгах в Азии нефть стоит $38,92 за баррель. Из-за коронавируса и карантинов нефтяной рынок остается под давлением.

Если ОПЕК сейчас будет действовать быстро, то удастся избежать падения цен до $33 за баррель. Сейчас вероятность снижения до обозначенного уровня составляет 70%.

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