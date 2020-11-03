Санкт-Петербург, , 08:14 — REGNUM Французская компания Citroen открыла новый автоцентр «Ситроен Центр Вагнер» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Общая площадь шоу-рума составляет 295 кв.м. В автоцентре представлены актуальные модели марки Citroen. Среди них такие модели, как: C3 Aircross, C5 Aircross, C4, SpaceTourer, Jumpy и Jumper.

Клиентам компании здесь будут предоставлять полный пакет финансовых услуг, включая кредитование, страхование и лизинг.

Под сервисную зону было выделено 150 кв.м. Здесь размещены пять постов технического обслуживания, оборудованные пятью подъёмниками для пассажирских и грузовых машин. В сервисной зоне есть также зоны сход-развала, шиномонтажа, балансировки, а также диагностики.

Напомним, в сентябре текущего года в России все модели Citroen подорожали на 20−100 тыс. рублей (на 1,3−5,0% от прежней цены).

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