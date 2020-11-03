Казань, , 08:10 — REGNUM В Татарии объявлен тендер с начальной ценой более 751 млн рублей. В рамках него планируется заключить контракт на завершение перевода в электронную форму актовых книг гражданского состояния, включая перевод на русский язык тех записей, которые были сделаны «на старотатарском языке с использованием арабского алфавита и татарском языке с использованием латинского алфавита». Победителя определят 19 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена контракта — 751 311 776,53 рубля. В документации уточняется, что финансирование закупки осуществляется из бюджета республики для нужд управления ЗАГС кабинета министров РТ.

Работу подрядчик должен выполнить до 21 декабря 2020 года.

Всего предстоит перевести 242 617 записей со старотатарского с арабским алфавитом и 274,1 тыс. записей с латинским алфавитом.

Использовать планируется «документальный фонд заказчика, состоящий из книг записей актов гражданского состояния, составленных на старотатарском языке с использованием арабского алфавита и татарском языке с использованием латинского алфавита за период с 1926 по 1940 год, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния», находящихся на хранении в органах ЗАГС муниципалитетов.

На сайте управления региона уточняется, что до конца 2020 года должен быть завершён перевод в электронную форму всех актовых книг в России. В Татарии в целом предстоит выполнить работы для порядка 13 млн записей, занеся их в АИС ЗАГС РТ.