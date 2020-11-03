Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль ослабился с открытия торгов 2 ноября на фоне обвала цен на нефть Brent на 3,9%, до $36,39 и ухода инвесторов из рисковых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть подешевела с открытия торгов из-за карантина в Великобритании, о котором объявил премьер-министр страны Борис Джонсон 31 октября.

По итогам торгов российская валюта подешевела по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 1,28%, до 80,55 руб., евро/рубль — на 1,25%, до 93,77 руб., фунт/рубль — до 103,98 руб.

Дополнительное давление на рубль исходило от неопределенности исхода выборов в США. Система выборов в Штатах — одна из самых сложных и запутанных в мире. Выборы главы американского государства имеют трехступенчатую структуру.

Несмотря на то, что между Байденом и Трампом разрыв составляет 6,7 процентного пункта, Трамп может остаться в Белом доме на второй срок. Кандидату необходимо получить необходимое количество выборщиков — минимум 270.

Инвесторы опасаются того, что непризнание одной из сторон победы соперника может спровоцировать политическую нестабильность в стране.

Рубль ослаблялся пару часов и остальное время торговался в узком диапазоне на уровне 80,50 руб. Позитивная статистика в Европе и США повысила спрос на рисковые активы. Неожиданная поддержка пришла и от нефтяного рынка.

Нефть подорожала от минимума 36,38 до 39,33% (+8%). Сначала в Goldman Sachs написали, что группа ОПЕК+, вероятно, отложит увеличение добычи на 2 млн баррелей в сутки с 2021 года. А потом министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что намеревается обсудить с представителями российских нефтяных компаний инициативу ОПЕК+ о сокращении добычи.

Сегодня, 3 ноября, на торгах в Азии нефть стоит $38,92 за баррель. Давление на рубль сохранится из-за выборов в США и выходного дня в России 4 ноября.

Участники рынка вряд ли захотят открывать новые позиции и оставаться в рубле на праздник. Покупатели сегодня могут протестировать уровень 81,30.

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